В аэропорту Кирова ввели ограничения
Кировский аэропорт Победилово временно приостановил взлет и посадку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения для полетов введены в аэропорту Киров», — говорится в сообщении ведомства. Пресс-релиз размещен в telegram-канале Росавиации.
Ранее план «Ковер» вводился в аэропортах Псковской и Ленинградской областях. Губернаторы регионов предупреждали жителей о возможной атаке беспилотников и перебоях с интернетом.
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