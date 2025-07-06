В аэропорту Кирова ввели ограничения

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В аэропорту Кирова ввели ограничения
В аэропорту Кирова ввели ограничения Фото:

Кировский аэропорт Победилово временно приостановил взлет и посадку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения для полетов введены в аэропорту Киров», — говорится в сообщении ведомства. Пресс-релиз размещен в telegram-канале Росавиации.

Ранее план «Ковер» вводился в аэропортах Псковской и Ленинградской областях. Губернаторы регионов предупреждали жителей о возможной атаке беспилотников и перебоях с интернетом.

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Кировский аэропорт Победилово временно приостановил взлет и посадку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения для полетов введены в аэропорту Киров», — говорится в сообщении ведомства. Пресс-релиз размещен в telegram-канале Росавиации. Ранее план «Ковер» вводился в аэропортах Псковской и Ленинградской областях. Губернаторы регионов предупреждали жителей о возможной атаке беспилотников и перебоях с интернетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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