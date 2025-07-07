Правительство выделило миллионы на помощь ветеранам СВО, которые решили стать фермерами

В 2025 году десять регионов России получат поддержку по программе «Агромотиватор». Правительство выделило из федерального бюджета 200 миллионов рублей на помощь ветеранам и участникам СВО, открывающим бизнес в агропромышленной сфере. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
«В 2025 году в рамках программы „Агромотиватор“ еще 10 регионов получат средства для выплаты грантов начинающим предпринимателям на реализацию агропроектов», — передает telegram-канал правительства слова Мишустина. Программа грантовой поддержки ветеранов и участников СВО «Агромотиватор» действует с текущего года. На ее реализацию из федерального бюджета выделено 200 миллионов рублей.
Среди регионов, которые получат поддержку — Республика Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Мишустин отметил, что эта инициатива поможет участникам СВО найти новое занятие и поспособствует созданию рабочих мест в регионах.
Ранее президент РФ Владимир Путин вручил премии «Все для Победы!» россиянам, поддержавшим участников СВО. Особо отмечена семья Малий из Курахово. Также представлен мотовездеход для нужд операции, передает «Царьград».
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