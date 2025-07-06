06 июля 2025

Названы самые нужные работники в Свердловской области. Фото

HeadHunter: в Свердловской области возник дефицит менеджеров и продавцов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работодатели активно ищут себе низкоквалифицированных сотрудников
Работодатели активно ищут себе низкоквалифицированных сотрудников Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

В Свердловской области в тройку самых востребованных специальностей попали: менеджер по продажам, продавец-консультант, разнорабочий. Об этом на международной выставке «Иннопром» рассказала директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая.

«Самые первые [по востребованности] у нас, безусловно, все-таки массовые роли — менеджеры, продавцы-консультанты, разнорабочие. Их многим [компаниям] не хватало в последние годы и, к сожалению, еще в какой-то промежуток времени достаточно долго их не будет хватать», — сказала Сидлецкая.

В регионе меньше всего открыто вакансий для врачей, токарей и администраторов. Сидлецкая назвала эти специальности дефицитными. Туда же попали работники розницы, производств, строительства.

Топ востребованных специальностей в регионе сформировался давно
Топ востребованных специальностей в регионе сформировался давно
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области в тройку самых востребованных специальностей попали: менеджер по продажам, продавец-консультант, разнорабочий. Об этом на международной выставке «Иннопром» рассказала директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. «Самые первые [по востребованности] у нас, безусловно, все-таки массовые роли — менеджеры, продавцы-консультанты, разнорабочие. Их многим [компаниям] не хватало в последние годы и, к сожалению, еще в какой-то промежуток времени достаточно долго их не будет хватать», — сказала Сидлецкая. В регионе меньше всего открыто вакансий для врачей, токарей и администраторов. Сидлецкая назвала эти специальности дефицитными. Туда же попали работники розницы, производств, строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...