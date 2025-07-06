В Свердловской области в тройку самых востребованных специальностей попали: менеджер по продажам, продавец-консультант, разнорабочий. Об этом на международной выставке «Иннопром» рассказала директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая.
«Самые первые [по востребованности] у нас, безусловно, все-таки массовые роли — менеджеры, продавцы-консультанты, разнорабочие. Их многим [компаниям] не хватало в последние годы и, к сожалению, еще в какой-то промежуток времени достаточно долго их не будет хватать», — сказала Сидлецкая.
В регионе меньше всего открыто вакансий для врачей, токарей и администраторов. Сидлецкая назвала эти специальности дефицитными. Туда же попали работники розницы, производств, строительства.
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