06 июля 2025

Пермская галерея за 1,5 млн восстановит старинный фарфор

Пермская галерея за 1,5 млн восстановит фарфор XIX века
© Служба новостей «URA.RU»
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В перечень предметов входит вазочка из фарфора, произведенная в 1917 году
В перечень предметов входит вазочка из фарфора, произведенная в 1917 году Фото:

Пермская художественная галерея объявила тендер на реставрацию трех фарфоровых изделий, созданных на императорском фарфоровом заводе. Начальная стоимость контракта определена в размере 1,5 млн рублей.

«В перечень предметов входят футляр для каминных часов с фарфорово-бронзовыми фигурами орлов, датируемый 1848 годом, вазочка из фарфора, произведенная в 1917 году, а также чернильный прибор „Казак“, выполненный из глазурованного фарфора в период с 1801 по 1825 год», — сказано на портале госзакупок. 

Экспонаты обладают значительной исторической, художественной и культурной ценностью, находятся в государственной собственности и включены в Музейный фонд Российской Федерации. В связи с этим к проведению реставрационных работ предъявляются повышенные профессиональные требования. Документация также регламентирует параметры температурно-влажностного режима хранения предметов и квалификацию специалистов, привлекаемых к реставрации.

В обязанности подрядчика войдут промывка и очистка поверхностей экспонатов от загрязнений, тонирование трещин и сколов, обработка швов и повреждений с применением химических средств. Кроме того, ему предстоит восстановление золочения и выполнение других специализированных работ. 

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Пермская художественная галерея объявила тендер на реставрацию трех фарфоровых изделий, созданных на императорском фарфоровом заводе. Начальная стоимость контракта определена в размере 1,5 млн рублей. «В перечень предметов входят футляр для каминных часов с фарфорово-бронзовыми фигурами орлов, датируемый 1848 годом, вазочка из фарфора, произведенная в 1917 году, а также чернильный прибор „Казак“, выполненный из глазурованного фарфора в период с 1801 по 1825 год», — сказано на портале госзакупок.  Экспонаты обладают значительной исторической, художественной и культурной ценностью, находятся в государственной собственности и включены в Музейный фонд Российской Федерации. В связи с этим к проведению реставрационных работ предъявляются повышенные профессиональные требования. Документация также регламентирует параметры температурно-влажностного режима хранения предметов и квалификацию специалистов, привлекаемых к реставрации. В обязанности подрядчика войдут промывка и очистка поверхностей экспонатов от загрязнений, тонирование трещин и сколов, обработка швов и повреждений с применением химических средств. Кроме того, ему предстоит восстановление золочения и выполнение других специализированных работ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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