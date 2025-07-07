Стало известно, как школьники сдали ЕГЭ

В 2025 году в России завершился основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Экзамены прошли более чем для 682 тысяч участников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» Музаев рассказал о появлении предварительных данных по средним тестовым баллам. Особое внимание привлекли выдающиеся результаты отдельных выпускников. По информации Рособрнадзора, только один человек смог сдать четыре предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый. Еще 13 выпускников получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек — за два предмета.
Предварительно, средние баллы по ряду предметов в 2025 году распределились следующим образом:
- Русский язык — 60,7 балла;
- Профильная математика — 62 балла;
- Обществознание — 53,6 балла;
- Информатика — 55,9 балла;
- Биология — 54,5 балла;
- Физика — 61,7 балла;
- Химия — 58,1 балла.
Для сравнения, средние баллы ЕГЭ 2024 года по основным предметам выглядели так:
- Математика профильная — 62,55;
- Русский язык — 63,88;
- Физика — 63,21;
- Обществознание — 55,05;
- Литература — 60,92;
- Химия — 56,55;
- Информатика — 54,49;
- География — 56,08;
- Биология — 54,13;
- История — 57,19;
- Английский язык — 65,39.
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