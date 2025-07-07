ВС РФ ударили по ТЦК и заводам с беспилотниками на Украине

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ВС РФ ударили авиацией и артиллерией по объектам ВПК Украины
ВС РФ ударили авиацией и артиллерией по объектам ВПК Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России за последние сутки нанесла удары по территориальным центрам комплектования ВСУ (аналогам военкоматов), а также по объектам, связанным с производством и хранением ударных беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны России. По данным ведомства, атакам подверглись также предприятие по сборке ударных БПЛА и склады с ними, склады боеприпасов и топлива, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего удары были нанесены по 138 районам.

В сообщении уточняется, что для выполнения задач применялись различные силы. Среди них: оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

Ранее стало известно о том, что ВС РФ установили новый рекорд по количеству примененных средств поражения и БПЛА — 539 боеприпасов и 478 дронов. Об этом пишет 360.ru.

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Армия России за последние сутки нанесла удары по территориальным центрам комплектования ВСУ (аналогам военкоматов), а также по объектам, связанным с производством и хранением ударных беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны России. По данным ведомства, атакам подверглись также предприятие по сборке ударных БПЛА и склады с ними, склады боеприпасов и топлива, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего удары были нанесены по 138 районам. В сообщении уточняется, что для выполнения задач применялись различные силы. Среди них: оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российских группировок. Ранее стало известно о том, что ВС РФ установили новый рекорд по количеству примененных средств поражения и БПЛА — 539 боеприпасов и 478 дронов. Об этом пишет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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