ВС РФ ударили по ТЦК и заводам с беспилотниками на Украине

Армия России за последние сутки нанесла удары по территориальным центрам комплектования ВСУ (аналогам военкоматов), а также по объектам, связанным с производством и хранением ударных беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны России. По данным ведомства, атакам подверглись также предприятие по сборке ударных БПЛА и склады с ними, склады боеприпасов и топлива, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего удары были нанесены по 138 районам.
В сообщении уточняется, что для выполнения задач применялись различные силы. Среди них: оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российских группировок.
Ранее стало известно о том, что ВС РФ установили новый рекорд по количеству примененных средств поражения и БПЛА — 539 боеприпасов и 478 дронов. Об этом пишет 360.ru.
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