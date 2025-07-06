В ХМАО жители ринулись массово бронировать посуточные квартиры и дома

В июне в ХМАО аренда посуточных квартир выросла на 25%, а загородных домов — на 121%. Об этом сообщают аналитики сервиса «Avito Путешествия».
«ХМАО вошел в топ-20 регионов по количеству бронирований жилья. В июне 2025 в [регионе] россияне арендовали посуточные квартиры на 25% чаще, а загородные дома — на 121%», — сообщают аналитики сервиса.
Самыми активными путешественниками по результатам исследования стали жители Москвы и Московской области — на них приходится 18% бронирований жилья в России. Самыми популярными направлениями для туризма стали Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Московская область, Краснодарский край и Татарстан.
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