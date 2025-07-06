06 июля 2025
05 июля 2025

В ХМАО жители ринулись массово бронировать посуточные квартиры и дома

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ХМАО вошел в топ регионов по бронированию жилья
ХМАО вошел в топ регионов по бронированию жилья Фото:

В июне в ХМАО аренда посуточных квартир выросла на 25%, а загородных домов — на 121%. Об этом сообщают аналитики сервиса «Avito Путешествия».

«ХМАО вошел в топ-20 регионов по количеству бронирований жилья. В июне 2025 в [регионе] россияне арендовали посуточные квартиры на 25% чаще, а загородные дома — на 121%», — сообщают аналитики сервиса.

Самыми активными путешественниками по результатам исследования стали жители Москвы и Московской области — на них приходится 18% бронирований жилья в России. Самыми популярными направлениями для туризма стали Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

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В июне в ХМАО аренда посуточных квартир выросла на 25%, а загородных домов — на 121%. Об этом сообщают аналитики сервиса «Avito Путешествия». «ХМАО вошел в топ-20 регионов по количеству бронирований жилья. В июне 2025 в [регионе] россияне арендовали посуточные квартиры на 25% чаще, а загородные дома — на 121%», — сообщают аналитики сервиса. Самыми активными путешественниками по результатам исследования стали жители Москвы и Московской области — на них приходится 18% бронирований жилья в России. Самыми популярными направлениями для туризма стали Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Московская область, Краснодарский край и Татарстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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