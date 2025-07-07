Бастрыкин просит возбудить уголовное дело против военного судьи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела против судьи второго Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом говорится в официальной повестке ВККС.
Согласно повестке, речь идет о подозрении в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальная санкция по данной статье — до пяти лет лишения свободы.
В соответствии с законом о статусе судей, возбуждение уголовного дела против судьи возможно только при наличии согласия ВККС. С подобным запросом может обратиться исключительно председатель Следственного комитета. Если в ходе расследования появятся новые квалифицирующие признаки или дополнительные статьи обвинения, процедура получения согласия должна быть проведена повторно.
Альберт Тришкин занимает должность судьи с 2016 года и специализируется на рассмотрении уголовных дел в военном суде. На данный момент он ведет процесс по делу лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в оправдании терроризма. Рассмотрение представления Александра Бастрыкина назначено на 16 июля 2025 года в 9:30.
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