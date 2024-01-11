Чем известен Сергей Удальцов, обвиняемый в оправдании терроризма

Против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, сообщают СМИ. Утром 11 января у него прошли обыски. URA.RU рассказывает, чем известен Удальцов.
Ранние годы и образование
Сергей Удальцов родился 16 февраля 1977 года в Москве в семье профессора и доктора исторических наук Станислава Тютюкина. Его прадед, Иван Удальцов, был советским экономистом, членом РСДРП с 1905 года, ректором МГУ и первым директором МГИМО. В 1999 году Сергей Удальцов окончил юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта.
Личная жизнь
Сергей Удальцов женат на Анастасии Удальцовой, руководителе пресс-службы «Авангарда красной молодежи» и «Левого фронта». У пары два сына, Иван и Олег. Удальцов увлекается футболом и был организатором московских концертов рок-группы «Гражданская оборона».
Политическая деятельность
В 1998 году Удальцов организовал и возглавил движение «Авангард красной молодежи», которое стало молодежным крылом движения «Трудовая Россия» под руководством Виктора Анпилова. С 2002 по 2003 год был членом ЦК партии «Коммунисты Трудовой России». После разногласий с Анпиловым в 2004 году Удальцов присоединился к КПСС под управлением Олега Шенина, но покинул ее в 2007 году.
В сентябре 2005 года поддержал идею создания «Левого фронта», позже став его координатором по организационной работе. Участвовал в деятельности различных оппозиционных блоков и коалиций, включая «Другую Россию» и Комитет национального спасения.
В 2009 году Удальцов выступил с инициативой создать «Российский объединенный трудовой фронт». Предполагалось, что организация будет представлять левые силы на будущих парламентских выборах. В партию вошли несколько профсоюзов. В 2010—2011 годах «Трудовой фронт» пытался зарегистрироваться. Однако Минюст РФ отказал шесть раз.
Протесты и задержания
После выборов в Госдуму VI созыва, в декабре в 2011 года, Удальцов организовал митинги «За честные выборы» на Болотной площади. В следующем году он подписал соглашение о сотрудничестве между КПРФ и «Левым фронтом», несмотря на политические разногласия. Это произошло перед выборами. На них Удальцов был зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты, лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Сам Удальцов неоднократно выступал в поддержку Зюганова.
Удальцова неоднократно задерживали в Москве за несогласованные митинги и демонстрации. По данным на 2013 год, число задержаний перевалило за 100.
Летом 2014 года Удальцов попал в колонию за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также за планирование аналогичных действий в других регионах России. Тогда его отправили в СИЗО-1 («Матросская тишина»). Удальцов объявил бессрочную голодовку, однако прекратил ее спустя 26 дней. На свободу он вышел в 2017 году.
Что произошло после освобождения
В 2017 году Удальцов заявил, что планирует объединить «левых» вокруг одного кандидата на выборах-2018. Он предлагал сплотить силы вокруг советника президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева и публициста Захара Прилепина. Позицию Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) он раскритиковал. В 2017 году Удальцов также выступал за создание единой коалиции левых сил с участием КПРФ и «Справедливой России».
Сам Удальцов поддерживает спецоперацию России на Украине. Он также выступил за закон об иноагентах.
В 2022 году Удальцов призвал закрыть Ельцин Центр, который находится в Екатеринбурге. Он также предлагал осудить первого президента Бориса Ельцина из-за того, что тот устроил «расстрел Верховного Совета в 1993 году».
Новое уголовное дело
Сегодня, 11 января, Удальцов сообщил, что к нему пришла полиция с обыском. По данным telegram-канала 112, его обвиняют в оправдании терроризма. По этой статье ему максимум грозит семь лет лишения свободы. Пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил изданию «Подъем», что партия помогает Удальцову.
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