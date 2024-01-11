Чем известен Сергей Удальцов, обвиняемый в оправдании терроризма

Против лидера «Левого фронта» Удальцова завели дело об оправдании терроризма

11 января 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Ранее Сергей Удальцов призывал закрыть Ельцин центр Фото: Владимир Андреев © URA.RU Против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, сообщают СМИ. Утром 11 января у него прошли обыски. URA.RU рассказывает, чем известен Удальцов. Ранние годы и образование Сергей Удальцов родился 16 февраля 1977 года в Москве в семье профессора и доктора исторических наук Станислава Тютюкина. Его прадед, Иван Удальцов, был советским экономистом, членом РСДРП с 1905 года, ректором МГУ и первым директором МГИМО. В 1999 году Сергей Удальцов окончил юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта. Личная жизнь Сергей Удальцов женат на Анастасии Удальцовой, руководителе пресс-службы «Авангарда красной молодежи» и «Левого фронта». У пары два сына, Иван и Олег. Удальцов увлекается футболом и был организатором московских концертов рок-группы «Гражданская оборона». Политическая деятельность В 1998 году Удальцов организовал и возглавил движение «Авангард красной молодежи», которое стало молодежным крылом движения «Трудовая Россия» под руководством Виктора Анпилова. С 2002 по 2003 год был членом ЦК партии «Коммунисты Трудовой России». После разногласий с Анпиловым в 2004 году Удальцов присоединился к КПСС под управлением Олега Шенина, но покинул ее в 2007 году. В сентябре 2005 года поддержал идею создания «Левого фронта», позже став его координатором по организационной работе. Участвовал в деятельности различных оппозиционных блоков и коалиций, включая «Другую Россию» и Комитет национального спасения. В 2009 году Удальцов выступил с инициативой создать «Российский объединенный трудовой фронт». Предполагалось, что организация будет представлять левые силы на будущих парламентских выборах. В партию вошли несколько профсоюзов. В 2010—2011 годах «Трудовой фронт» пытался зарегистрироваться. Однако Минюст РФ отказал шесть раз. Протесты и задержания После выборов в Госдуму VI созыва, в декабре в 2011 года, Удальцов организовал митинги «За честные выборы» на Болотной площади. В следующем году он подписал соглашение о сотрудничестве между КПРФ и «Левым фронтом», несмотря на политические разногласия. Это произошло перед выборами. На них Удальцов был зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты, лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Сам Удальцов неоднократно выступал в поддержку Зюганова. Удальцова неоднократно задерживали в Москве за несогласованные митинги и демонстрации. По данным на 2013 год, число задержаний перевалило за 100. Летом 2014 года Удальцов попал в колонию за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также за планирование аналогичных действий в других регионах России. Тогда его отправили в СИЗО-1 («Матросская тишина»). Удальцов объявил бессрочную голодовку, однако прекратил ее спустя 26 дней. На свободу он вышел в 2017 году. Что произошло после освобождения В 2017 году Удальцов заявил, что планирует объединить «левых» вокруг одного кандидата на выборах-2018. Он предлагал сплотить силы вокруг советника президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева и публициста Захара Прилепина. Позицию Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) он раскритиковал. В 2017 году Удальцов также выступал за создание единой коалиции левых сил с участием КПРФ и «Справедливой России». Сам Удальцов поддерживает спецоперацию России на Украине. Он также выступил за закон об иноагентах. В 2022 году Удальцов призвал закрыть Ельцин Центр, который находится в Екатеринбурге. Он также предлагал осудить первого президента Бориса Ельцина из-за того, что тот устроил «расстрел Верховного Совета в 1993 году». Новое уголовное дело Сегодня, 11 января, Удальцов сообщил, что к нему пришла полиция с обыском. По данным telegram-канала 112, его обвиняют в оправдании терроризма. По этой статье ему максимум грозит семь лет лишения свободы. Пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил изданию «Подъем», что партия помогает Удальцову. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, сообщают СМИ. Утром 11 января у него прошли обыски. URA.RU рассказывает, чем известен Удальцов. Сергей Удальцов родился 16 февраля 1977 года в Москве в семье профессора и доктора исторических наук Станислава Тютюкина. Его прадед, Иван Удальцов, был советским экономистом, членом РСДРП с 1905 года, ректором МГУ и первым директором МГИМО. В 1999 году Сергей Удальцов окончил юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта. Сергей Удальцов женат на Анастасии Удальцовой, руководителе пресс-службы «Авангарда красной молодежи» и «Левого фронта». У пары два сына, Иван и Олег. Удальцов увлекается футболом и был организатором московских концертов рок-группы «Гражданская оборона». В 1998 году Удальцов организовал и возглавил движение «Авангард красной молодежи», которое стало молодежным крылом движения «Трудовая Россия» под руководством Виктора Анпилова. С 2002 по 2003 год был членом ЦК партии «Коммунисты Трудовой России». После разногласий с Анпиловым в 2004 году Удальцов присоединился к КПСС под управлением Олега Шенина, но покинул ее в 2007 году. В сентябре 2005 года поддержал идею создания «Левого фронта», позже став его координатором по организационной работе. Участвовал в деятельности различных оппозиционных блоков и коалиций, включая «Другую Россию» и Комитет национального спасения. В 2009 году Удальцов выступил с инициативой создать «Российский объединенный трудовой фронт». Предполагалось, что организация будет представлять левые силы на будущих парламентских выборах. В партию вошли несколько профсоюзов. В 2010—2011 годах «Трудовой фронт» пытался зарегистрироваться. Однако Минюст РФ отказал шесть раз. После выборов в Госдуму VI созыва, в декабре в 2011 года, Удальцов организовал митинги «За честные выборы» на Болотной площади. В следующем году он подписал соглашение о сотрудничестве между КПРФ и «Левым фронтом», несмотря на политические разногласия. Это произошло перед выборами. На них Удальцов был зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты, лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Сам Удальцов неоднократно выступал в поддержку Зюганова. Удальцова неоднократно задерживали в Москве за несогласованные митинги и демонстрации. По данным на 2013 год, число задержаний перевалило за 100. Летом 2014 года Удальцов попал в колонию за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также за планирование аналогичных действий в других регионах России. Тогда его отправили в СИЗО-1 («Матросская тишина»). Удальцов объявил бессрочную голодовку, однако прекратил ее спустя 26 дней. На свободу он вышел в 2017 году. В 2017 году Удальцов заявил, что планирует объединить «левых» вокруг одного кандидата на выборах-2018. Он предлагал сплотить силы вокруг советника президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева и публициста Захара Прилепина. Позицию Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) он раскритиковал. В 2017 году Удальцов также выступал за создание единой коалиции левых сил с участием КПРФ и «Справедливой России». Сам Удальцов поддерживает спецоперацию России на Украине. Он также выступил за закон об иноагентах. В 2022 году Удальцов призвал закрыть Ельцин Центр, который находится в Екатеринбурге. Он также предлагал осудить первого президента Бориса Ельцина из-за того, что тот устроил «расстрел Верховного Совета в 1993 году». Сегодня, 11 января, Удальцов сообщил, что к нему пришла полиция с обыском. По данным telegram-канала 112, его обвиняют в оправдании терроризма. По этой статье ему максимум грозит семь лет лишения свободы. Пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил изданию «Подъем», что партия помогает Удальцову.