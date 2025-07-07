Представители «Тату» не смогли ответить, что группа будет петь в Крыму

Представители «Тату»: коллектив будет выступать в рамках закона
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа прославилась своими провокациями
Группа прославилась своими провокациями Фото:

Воссоединившаяся группа «Тату» собирается 19 июля дать эксклюзивный концерт на пляжной сцене курорта «Мрия» в Ялте. URA.RU обратилось к представителям артисток, чтобы узнать, какие песни планируют петь девушки, репертуар которых давно не подпадает под российские законы. На соответствующий запрос пиар-менеджер Юлии Волковой не смогла дать конкретный ответ.

«В рамках закона», — лаконично заявила представительница артистки. При этом на дополнительный вопрос о том, какие же песни попадают под закон, когда все хиты группы «на грани», она бросила трубку.

Представитель Лены Катиной сообщила агентству, что в настоящий момент еще нет финального списка композиций, которые прозвучат на сцене.

«Я пока не видела плейлист. Как будет сформирован, тогда будет понимание», — пояснила менеджер.

Группа «Тату» была создана продюсером Иваном Шаповаловым. Дуэт просуществовал с 1999 по 2011 год. Девушки запомнились своими вызывающими песнями, среди которых «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», а также дерзкими костюмами. Успех группы строился на провокационном поведении и игре в нетрадиционную любовь. Соответствующие и тексты коллектива. Сейчас это все под запретом в рамках законодательства.

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Воссоединившаяся группа «Тату» собирается 19 июля дать эксклюзивный концерт на пляжной сцене курорта «Мрия» в Ялте. URA.RU обратилось к представителям артисток, чтобы узнать, какие песни планируют петь девушки, репертуар которых давно не подпадает под российские законы. На соответствующий запрос пиар-менеджер Юлии Волковой не смогла дать конкретный ответ. Представитель Лены Катиной сообщила агентству, что в настоящий момент еще нет финального списка композиций, которые прозвучат на сцене. Группа «Тату» была создана продюсером Иваном Шаповаловым. Дуэт просуществовал с 1999 по 2011 год. Девушки запомнились своими вызывающими песнями, среди которых «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», а также дерзкими костюмами. Успех группы строился на провокационном поведении и игре в нетрадиционную любовь. Соответствующие и тексты коллектива. Сейчас это все под запретом в рамках законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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