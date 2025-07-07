В Екатеринбурге загорелся склад на несколько тысяч «квадратов». Фото, видео

В Екатеринбурге горит склад на улице Монтажников
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь пожара составляет 2500 квадратных метров
Общая площадь пожара составляет 2500 квадратных метров Фото:

На улице Монтажников, 30а загорелся большой склад. Общая площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На улице Монтажников горит 4-этажное здание на 2 500 квадратах. Частично обрушилась кровля. На месте работают 36 специалистов и 16 единиц техники», — заявили в ведомстве.

К месту пожара съезжаются все больше огнеборцев. Спасатели стараются потушить то, что осталось от здания склада.

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На улице Монтажников, 30а загорелся большой склад. Общая площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области. «На улице Монтажников горит 4-этажное здание на 2 500 квадратах. Частично обрушилась кровля. На месте работают 36 специалистов и 16 единиц техники», — заявили в ведомстве. К месту пожара съезжаются все больше огнеборцев. Спасатели стараются потушить то, что осталось от здания склада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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