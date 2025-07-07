Общая площадь пожара составляет 2500 квадратных метров
На улице Монтажников, 30а загорелся большой склад. Общая площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На улице Монтажников горит 4-этажное здание на 2 500 квадратах. Частично обрушилась кровля. На месте работают 36 специалистов и 16 единиц техники», — заявили в ведомстве.
К месту пожара съезжаются все больше огнеборцев. Спасатели стараются потушить то, что осталось от здания склада.
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