США продолжат обеспечивать Украину вооружением

Вашингтон продолжит поставки вооружения Украине. Это необходимо для обороны страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», — пояснил Трамп изданию Fox News. По его словам, США поставят «еще оружие, преимущественно оборонительное».
Ранее в СМИ сообщалось, что администрация Трампа рассматривала возможность приостановки поставок оружия Украине и ограничивала передачу зенитных ракет Patriot, чтобы ускорить завершение конфликта. Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет несколько раз временно прекращал военные поставки, однако эти ограничения впоследствии снимались после проверки запасов вооружения.
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