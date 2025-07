Sun: Трамп хочет облегчить победу России в СВО

Власти Киева не смогли уговорить Трампа выделить новые поставки оружия Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приостановки поставок оружия Украине, чтобы ускорить завершение конфликта, сообщает британский журнал The Spectator. По данным издания, Вашингтон давит на Киев, отказывая в новых поставках зенитных ракет Patriot и выступая за нормализацию отношений с Россией. «Администрация (Трампа — прим. URA.RU) , возможно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу России», — говорится в материале The Spectator. Журнал отмечает, что несмотря на усилия президента Украины Владимира Зеленского, ему не удалось добиться от Вашингтона увеличения военной помощи. В частности, Киев не смог убедить Трампа отправить на Украину дополнительные комплексы Patriot. The Spectator также указывает, что украинская сторона пошла на уступки Белому дому. В частности, Владимир Зеленский согласился на заключение сделки по добыче редкоземельных металлов на территории Украины, что было одним из условий американской администрации. Тем не менее, эти шаги не повлияли на решение США относительно военных поставок и дополнительного финансирования для закупки вооружения. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников членов Конгресса и бывшего высокопоставленного американского чиновника, министр обороны США Пит Хегсет самостоятельно принял решение о временной приостановке военных поставок Украине. По данным источников, это уже третий подобный шаг со стороны Хегсета: ранее он в одностороннем порядке распоряжался о прекращении поставок вооружений в феврале и мае, однако оба раза спустя несколько дней эти ограничения были сняты, напоминает RT. Одновременно три источника сообщили, что проведенная после очередного решения Хегсета проверка запасов американских боеприпасов показала: дальнейшая поддержка Украины не приведет к критическому истощению арсенала США и не скажется на их обороноспособности. Ранее издание The Washington Post информировало, что инициатива Хегсета по приостановке поставок определенных видов вооружения вызвала недовольство среди представителей американского Конгресса.

