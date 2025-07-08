Блогеры и политологи отреагировали на смерть Старовойта: что говорят эксперты

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт найден мертвым в своем автомобиле. СМИ сообщили, что в отношении него планировалось возбуждение уголовного дела по факту возможного присвоения средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области. Эксперты и политологи связывают его смерть с выдвинутыми против политика обвинениями и отмечают, что Кремль стремится минимизировать информационный резонанс, чтобы предотвратить повторение подобных коррупционных скандалов среди чиновников. Подробнее о том, как блогеры и политологи отреагировали на смерть Старовойта, читайте в материале URA.RU.
«Выбрал способ»
Военный эксперт, автор канала Colonelcassad Борис Рожин считает, что самоубийство Старовойта связано с возбуждением уголовного дела. Экс-чиновник принял решение таким образом завершить сложившуюся ситуацию.
«По всей видимости, возбуждение уголовного дела оказалось неминуемым, и он выбрал подобный способ завершения ситуации. В ряде СМИ сообщается, что против него мог выступить с показаниями бывший губернатор Курской области Александр Смирнов, который в настоящее время проходит по делу о крупном хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в регионе», — написал Рожин в telegram-канале Colonelcassad.
«Это шаг откуда-то из советского прошлого»
Военный волонтер Роман Алехин отметил, что не одобряет самоубийство. Он считает, что Старовойт решил таким образом избежать общественного позора.
«Не поддерживаю суицид. Но в данном случае — это шаг откуда-то из советского прошлого, когда чиновник выбирал смерть, а не уголовное преследование и позор», — поделился мнением Алехин.
«Накопали что-то серьезное»
С серьезностью предполагаемых обвинений связал уход из жизни бывшего губернатора Курской области политолог Михаил Виноградов. Он высказал мнение, что его поступок скорее всего подтвердил сам факт преступление.
«Событие показало оборотную сторону перевода стрелок за негражданские эксцессы на гражданских чиновников. <…> У меня до самого последнего момента были сомнения, что отставка Старовойта напрямую связана с расследованиями в Курской области. Я допускал, что это могло быть в числе причин, но теперь вынужден признать, что там накопали что-то очень и очень серьезное», — указал Виноградов.
«До 20 лет тюрьмы»
С предыдущим спикером солидарен военный блогер Кирилл Федоров. Он указывает, что бывшего руководителя ждало серьезное наказание.
«В отношении Старовойта действительно велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Кто бы мог подумать. Также сообщают, что в рамках уголовного дела бывший курский губернатор мог получить до 20 лет тюрьмы по уголовному делу», — написал Федоров.
«Чтобы примеру Старовойта вдруг не последовали другие»
А его политолог Максим Жаров запереживал за судьбу других чиновников, которым грозит уголовное наказание. Также он считает ненужной излишний шум вокруг ситуации.
«Сейчас в числе главных задач Кремля — предотвратить не только ненужный медиашум из-за этого ЧП, но и чтобы примеру Старовойта вдруг не последовали другие чиновники с испорченной репутацией», — поделился мнением Жаров. Он также указал на серьезность наказания, которое ждало экс-чиновника.
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