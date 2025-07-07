07 июля 2025

Житель ХМАО разворотил машину бывшей жены, заблокировавшей его в мессенджере. Фото

Житель ХМАО разворотил машину бывшей жены, заблокировавшей его в мессенджере
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО отомстил бывшей жене, разбив ее машину
Житель ХМАО отомстил бывшей жене, разбив ее машину Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель сломал дверные ручки автомобиля своей бывшей супруги. Он разозлился, когда она отказалась общаться и заблокировала его в мессенджере, сообщил официальный сайт полиции Югры.

«Установлено, что 41-летний подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в день совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и испытывал эмоциональное напряжение, вызванное отказом бывшей супруги от общения. Находясь в таком состоянии, он подошел к иномарке и, выражая свое недовольство, повредил его, оторвав дверные ручки», — говорится в сообщении полиции.

Житель Пыть-Яха развелся с супругой более 15 лет назад. Он попытался восстановить с женщиной контакт и написал сообщение в мессенджере. Но женщина заблокировала его, что сильно разозлило бывшего мужа. Он напился и разворотил машину обидчицы.

Женщина обратилась в полицию. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей. Подозреваемого задержали, он признал свою вину.

Против югорчанина возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) мужчина из-за ревности решил отомстить своей возлюбленной. Он разгромил ее автомобиль, а после избил саму девушку и сжег ее паспорт.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель сломал дверные ручки автомобиля своей бывшей супруги. Он разозлился, когда она отказалась общаться и заблокировала его в мессенджере, сообщил официальный сайт полиции Югры. «Установлено, что 41-летний подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в день совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и испытывал эмоциональное напряжение, вызванное отказом бывшей супруги от общения. Находясь в таком состоянии, он подошел к иномарке и, выражая свое недовольство, повредил его, оторвав дверные ручки», — говорится в сообщении полиции. Житель Пыть-Яха развелся с супругой более 15 лет назад. Он попытался восстановить с женщиной контакт и написал сообщение в мессенджере. Но женщина заблокировала его, что сильно разозлило бывшего мужа. Он напился и разворотил машину обидчицы. Женщина обратилась в полицию. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей. Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Против югорчанина возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) мужчина из-за ревности решил отомстить своей возлюбленной. Он разгромил ее автомобиль, а после избил саму девушку и сжег ее паспорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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