Житель ХМАО разворотил машину бывшей жены, заблокировавшей его в мессенджере

В Пыть-Яхе (ХМАО) местный житель сломал дверные ручки автомобиля своей бывшей супруги. Он разозлился, когда она отказалась общаться и заблокировала его в мессенджере, сообщил официальный сайт полиции Югры.
«Установлено, что 41-летний подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в день совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и испытывал эмоциональное напряжение, вызванное отказом бывшей супруги от общения. Находясь в таком состоянии, он подошел к иномарке и, выражая свое недовольство, повредил его, оторвав дверные ручки», — говорится в сообщении полиции.
Житель Пыть-Яха развелся с супругой более 15 лет назад. Он попытался восстановить с женщиной контакт и написал сообщение в мессенджере. Но женщина заблокировала его, что сильно разозлило бывшего мужа. Он напился и разворотил машину обидчицы.
Женщина обратилась в полицию. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей. Подозреваемого задержали, он признал свою вину.
Против югорчанина возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) мужчина из-за ревности решил отомстить своей возлюбленной. Он разгромил ее автомобиль, а после избил саму девушку и сжег ее паспорт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!