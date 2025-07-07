В Ханты-Мансийске состоялся фестиваль «Югорские обласы». На площадке мероприятия организовали выставку продукции местных мастеров: продуктов, украшений, игрушек, одежды. Благодаря поддержке Фонда «Мой Бизнес» производители смогли не только продемонстрировать изделия, но и получить консультации о развитии своего дела.
«На фестивале развернулась яркая выставка достижений Югры: производители со знаком качества „Сделано в Югре!“ представили свои лучшие товары. Гости с интересом знакомились с продукцией: украшениями с мотивами северной природы, вареньем из дикоросов, игрушками-комарами и коллекциями местных дизайнеров», — сообщили URA.RU в фонде «Мой Бизнес». В выставке приняли участие 40 местных мастеров.
Фестиваль организовали власти ХМАО, «ЮграМегаСпорт» и Центр народных художественных промыслов и ремесел Югры. Фонд помог мастерам провести выставку, а также проконсультировал всех желающих. Посетителям рассказали о том, как зарегистрировать бизнес, перейти с самозанятости на ИП, оформить товарный знак и получить меры господдержки.
«Поддержка креативных индустрий — это инвестиции в будущее нашего региона. Креативные предприниматели Югры не просто развивают бизнес, но и сохраняют культурный код, вдохновляют новое поколение и формируют уникальный образ региона. Вместе создаем среду, где креативность становится драйвером экономики и социального развития региона», — отметил генеральный директор Фонда «Мой Бизнес» Денис Скрыганов.
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