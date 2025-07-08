У племянника Карапетяна закончились обыски, он на свободе

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Нарек Карапетян не был арестован
Нарек Карапетян не был арестован Фото:
новость из сюжета
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

Следственные мероприятия в головном офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, завершены. Обыски проводили сотрудники СК Армении совместно с силовиками в масках.

«Они ничего не нашли, обыскали кабинет главы совета директоров Нарека Карапетяна», — рассказал директор компании Давид Газинян, передает ТАСС. Племянник Самвела Карапетяна после завершения обыска вышел к журналистам. Он заявил, что не был арестован. По его словам, следственные действия стали частью давления, однако подобные меры уже не вызывают страха у представителей бизнеса в Армении.

Ранее сообщалось, что Нарек Карапетян был задержан уголовной полицией Армении после серии обысков в офисе ЭСА. Он занимает должность председателя совета директоров компании и является близким родственником Самвела Карапетяна — российского бизнесмена, который в настоящее время находится под арестом.

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Следственные мероприятия в головном офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, завершены. Обыски проводили сотрудники СК Армении совместно с силовиками в масках. «Они ничего не нашли, обыскали кабинет главы совета директоров Нарека Карапетяна», — рассказал директор компании Давид Газинян, передает ТАСС. Племянник Самвела Карапетяна после завершения обыска вышел к журналистам. Он заявил, что не был арестован. По его словам, следственные действия стали частью давления, однако подобные меры уже не вызывают страха у представителей бизнеса в Армении. Ранее сообщалось, что Нарек Карапетян был задержан уголовной полицией Армении после серии обысков в офисе ЭСА. Он занимает должность председателя совета директоров компании и является близким родственником Самвела Карапетяна — российского бизнесмена, который в настоящее время находится под арестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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