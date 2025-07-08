У племянника Карапетяна закончились обыски, он на свободе

Следственные мероприятия в головном офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, завершены. Обыски проводили сотрудники СК Армении совместно с силовиками в масках.
«Они ничего не нашли, обыскали кабинет главы совета директоров Нарека Карапетяна», — рассказал директор компании Давид Газинян, передает ТАСС. Племянник Самвела Карапетяна после завершения обыска вышел к журналистам. Он заявил, что не был арестован. По его словам, следственные действия стали частью давления, однако подобные меры уже не вызывают страха у представителей бизнеса в Армении.
Ранее сообщалось, что Нарек Карапетян был задержан уголовной полицией Армении после серии обысков в офисе ЭСА. Он занимает должность председателя совета директоров компании и является близким родственником Самвела Карапетяна — российского бизнесмена, который в настоящее время находится под арестом.
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