Кремль — URA.RU: Россия научилась противостоять санкциям Запада

Кремль: Россия научилась противостоять санкциям Запада
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия научилась противостоять санкциям Запада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия научилась противостоять санкциям Запада Фото:

В Кремле заявили, что Россия научилась противостоять санкциям Запада и будет применять полученный опыт при появлении новых пакетов ограничений. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были, были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций. Разумеется, мы будем делать все возможное, все, чему мы научились за эти годы, с тем чтобы максимально минимизировать последствия от этих незаконных ограничений. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять», — заявил Песков.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюза готовится разработать очередной, уже 19-й пакет санкций, которые будет самым жестким с 2022 года. Эти санкции призваны «истощить» ресурсы России и помешать вести СВО на Украине, отметил Барро. Тем самым ЕС якобы намерен «побудить Россию» к прекращению огня.

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В Кремле заявили, что Россия научилась противостоять санкциям Запада и будет применять полученный опыт при появлении новых пакетов ограничений. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были, были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций. Разумеется, мы будем делать все возможное, все, чему мы научились за эти годы, с тем чтобы максимально минимизировать последствия от этих незаконных ограничений. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять», — заявил Песков. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюза готовится разработать очередной, уже 19-й пакет санкций, которые будет самым жестким с 2022 года. Эти санкции призваны «истощить» ресурсы России и помешать вести СВО на Украине, отметил Барро. Тем самым ЕС якобы намерен «побудить Россию» к прекращению огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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