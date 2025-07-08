Силуанов назвал причину дефицита бюджета России

Основной фактор дефицита федерального бюджета, который по итогам первого полугодия 2025 года достиг 1,7% ВВП, — ускоренное финансирование бюджетных расходов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Все зависит от поступления доходов и финансирования кассовых расходов. Поэтому где-то сейчас мы видим — деньги дорогие, люди хотят быстрее получить финансирование», — рассказал Силуанов РИА Новости. Он подчеркнул, что несмотря на ускорение расходования средств, правительство и Минфин продолжают внимательно следить за тем, как используются бюджетные ресурсы. Министр отметил, что быстрее поступающие в экономику деньги положительно влияют на ее развитие, даже если это временно увеличивает дефицит бюджета по сравнению с прошлым годом.
В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета. Согласно новым данным, доходы бюджета сокращаются до 38,506 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 трлн рублей (19,1% ВВП). В результате дефицит бюджета увеличивается до 1,7% ВВП с ранее планировавшихся 0,5%.
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