В «Гортранс» Екатеринбурга пришла сотня новых работников

В «Гортранс» Екатеринбурга с начала 2025 года трудоустроили 100 новых сотрудников, большая часть из которых водители автобусов. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов.
«За первое полугодие на предприятие пришли 100 специалистов: 55 водителей автобусов, 10 водителей трамваев и троллейбусов, а также 35 путейцев, слесарей и других мастеров», — рассказал Галямов. Он отметил, что пополнение кадров стало результатом транспортной реформы.
Средний уровень зарплаты водителей автобусов в Гортрансе теперь составляет 130 тысяч рублей в месяц, на трамваях — почти 109 тысяч рублей, на троллейбусах — 102 тысячи рублей. При этом в компании сохраняется дефицит кадров. Открыты около 80 вакансий для водителей трамваев, 30–35 мест для водителей троллейбусов и порядка 50 вакансий для водителей автобусов.
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