Мишустин на «Иннопроме» рассказал о планах авиастроительной отрасли России

Первые полностью отечественные самолеты появятся в авиакомпаниях в 2026 году
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Мишустин подчеркнул, что в новых воздушных судах используются новейшие материалы
Мишустин подчеркнул, что в новых воздушных судах используются новейшие материалы Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

В 2026 году российские авиакомпании начнут получать первые самолеты, полностью оснащенные отечественными системами, оборудованием и двигателями. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки», — сказал Мишустин на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Мишустин подчеркнул, что в новых воздушных судах используются новейшие материалы и передовые технологические решения. Это позволит не только повысить надежность и безопасность перелетов, но и обеспечить конкурентоспособность российской авиационной техники на внутреннем рынке. Премьер-министр выразил уверенность, что отечественная авиационная промышленность сможет значительно нарастить темпы производства.

Мишустин сообщил, что полностью импортозамещенные российские самолеты МС-21, «Суперджет» и региональный Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации. В рамках выставки он осмотрел опытный образец Ил-114 в аэропорту «Кольцово». Также продолжается работа над самолетом «Байкал», который предназначен для местных авиалиний. Помимо упомянутых моделей, в России реализуется целый ряд других востребованных проектов в области авиастроения, включая создание новых видов вертолетной техники.

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В 2026 году российские авиакомпании начнут получать первые самолеты, полностью оснащенные отечественными системами, оборудованием и двигателями. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки», — сказал Мишустин на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Его слова передает корреспондент URA.RU. Мишустин подчеркнул, что в новых воздушных судах используются новейшие материалы и передовые технологические решения. Это позволит не только повысить надежность и безопасность перелетов, но и обеспечить конкурентоспособность российской авиационной техники на внутреннем рынке. Премьер-министр выразил уверенность, что отечественная авиационная промышленность сможет значительно нарастить темпы производства. Мишустин сообщил, что полностью импортозамещенные российские самолеты МС-21, «Суперджет» и региональный Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации. В рамках выставки он осмотрел опытный образец Ил-114 в аэропорту «Кольцово». Также продолжается работа над самолетом «Байкал», который предназначен для местных авиалиний. Помимо упомянутых моделей, в России реализуется целый ряд других востребованных проектов в области авиастроения, включая создание новых видов вертолетной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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