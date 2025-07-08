Мэр Перми предложил руководству парка Горького передать городу спорные кафе

Мэр Соснин предложил руководству парка Горького в Перми передать городу кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Речь идет о зданиях кафе Casa mia и «Халва», расположенных на территории парка
Речь идет о зданиях кафе Casa mia и «Халва», расположенных на территории парка Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин направил директору ООО «Центральный парк развлечений имени Горького» официальное письмо, в котором предложил передать муниципалитету объекты капитального строительства, находящиеся на территории парка. Содержание письма было озвучено в ходе разбирательства в арбитражном суде по делу, инициированному администрацией города с целью признания указанных строений самовольными постройками. Речь идет о зданиях кафе Casa mia и «Халва», расположенных на территории парка.

«Решение обратиться к ответчику с подобным предложением было принято после того, как проведенная экспертиза установила возможность безопасной эксплуатации данных объектов. В ответ представитель ООО отметил, что считает действия администрации противоречивыми, поскольку городские власти одновременно требуют в суде снести спорные здания и предлагают их передать в муниципальную собственность», — сообщает издание Business Class из зала суда. 

В настоящее время между муниципальными органами и ООО «Центральный парк развлечений имени Горького» рассматривается ряд судебных споров. В частности, администрация города оспаривает право аренды парка для размещения театра эстрады. Кроме того, в адрес общества составлено 99 административных протоколов за нарушения, связанные с внешним видом торговых объектов на территории парка.

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Глава Перми Эдуард Соснин направил директору ООО «Центральный парк развлечений имени Горького» официальное письмо, в котором предложил передать муниципалитету объекты капитального строительства, находящиеся на территории парка. Содержание письма было озвучено в ходе разбирательства в арбитражном суде по делу, инициированному администрацией города с целью признания указанных строений самовольными постройками. Речь идет о зданиях кафе Casa mia и «Халва», расположенных на территории парка. «Решение обратиться к ответчику с подобным предложением было принято после того, как проведенная экспертиза установила возможность безопасной эксплуатации данных объектов. В ответ представитель ООО отметил, что считает действия администрации противоречивыми, поскольку городские власти одновременно требуют в суде снести спорные здания и предлагают их передать в муниципальную собственность», — сообщает издание Business Class из зала суда.  В настоящее время между муниципальными органами и ООО «Центральный парк развлечений имени Горького» рассматривается ряд судебных споров. В частности, администрация города оспаривает право аренды парка для размещения театра эстрады. Кроме того, в адрес общества составлено 99 административных протоколов за нарушения, связанные с внешним видом торговых объектов на территории парка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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