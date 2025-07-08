В ХМАО зараженными оказались почти 40% клещей

С начала сезона в 2025 году от укусов клещей пострадали 5099 югорчан. В ходе исследования этих насекомых на предмет заболеваний оказалось, что 36,3% заражены (всего исследовано 1304), сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.
«С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 5 099 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 22-х муниципальных образованиях… С начала сезона исследовано 1304 клеща, в том числе 1035 снятых с людей и 269 собранных в ходе энтомологических полевых работ. Зараженными оказались 36,3% исследованных клещей: клещевым боррелиозом заражены 29,5%, моноцитарным эрлихиозом человека — 5,7%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 0,4%, вирусом клещевого энцефалита — 1,7%», — написано на сайте ведомства.
За последнюю неделю количество случаев присасывания увеличилось на 406. Наибольшее количество пострадавших от укуса клещей зарегистрировано в Октябрьском районе. На втором месте стоит Пыть-Ях, а на третьем — Ханты-Мансийский район. При этом, 13,1% всех укушенных — дети.
Больше всего обращений из-за присасывания клещей на этой неделе поступило от посещавших лес — 37,2%. Также 26,3% югорчан подхватили клеща на своих дачах, 20,7% — находясь в своем муниципалитете, 2,2% — в парках и скверах, 2% — на кладбищах, 0,0% — на пляжах. Доля завозных — 11,6%.
На прошлой неделе количество обращений из-за укуса клеща было выше. Тогда из-за насекомых пришли в больницу 529 человек. Несмотря на уменьшение случаев присасывания, в ХМАО появилась другая проблема — туляремия. Сейчас в регионе ввели обязательную иммунизацию для жителей старше семи лет в девяти муниципалитетах округа.
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