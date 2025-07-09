Безэкипажный катер ВСУ попал в руки специалистов РФ

Специалисты Центра специального назначения «Барс-Сармат» приступили к изучению трофейного безэкипажного катера Вооруженных сил Украины. Его собирались использовать для атаки на Крым. Об этом сообщил представитель подразделения с позывным «Адвокат».
«Безэкипажный катер с инерционной системой навигации сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть, которая была на нем расположена, составляла 150 килограммов взрывчатого вещества. Запас хода данного объекта составляет около 400 километров. Двигатель слегка доработанный», — рассказал «Адвокат» РИА Новости.
Специалисты установили, что все основные доработки катера, в том числе по топливной системе и оптимизации узлов управления, были выполнены на территории Украины в кустарных условиях. Бак устройства рассчитан на 40 литров топлива, а крейсерская скорость достигает 90 километров в час. По полученным данным, катер стартовал из района Одессы и должен был достичь акватории Крыма.
Ранее командование российских подразделений сообщало, что после массового уничтожения украинских безэкипажных катеров Вооруженные силы Украины перестали приближаться к берегам Крыма ближе чем на 30 километров. Кроме того, российские войска наносили удары по объектам в Овидиополе, где, по данным Минобороны, хранились комплектующие для подобных катеров и осуществлялся их запуск в сторону Крыма.
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