Катера ВСУ стали обходить Крымский мост за десятки километров

Командир Хруст: безэкипажные катера ВСУ перестали подходить к Крыму на 30 км
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Побережье Крыма защищают бойцы Добровольческого корпуса
Побережье Крыма защищают бойцы Добровольческого корпуса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Безэкипажные катера ВСУ не приближаются к берегам Крыма ближе чем на 30 километров. Об этом сообщил командир отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса с позывным Хруст.

«ВСУ, благодаря массовому уничтожению их дорогостоящих безэкипажных катеров, перестали подходить к Крыму на дистанцию 30 км», — рассказал командир в разговоре с ТАСС. Он отметил, что бойцы Добровольческого корпуса, защищающие побережье Крыма, одержали победу в этом столкновении.

По словам Хруста, у ВСУ есть различные типы беспилотных катеров-камикадзе. Среди них катера с муляжами (дрейфующие и наносящие урон при сближении), а также катера, оснащенные ПЗРК и FPV-дронами.

Ранее российские войска нанесли удар по военным целям в поселке Овидиополь, которые использовались ВСУ для запуска безэкипажных катеров в сторону Крыма. Были уничтожены склады с комплектующими для катеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Безэкипажные катера ВСУ не приближаются к берегам Крыма ближе чем на 30 километров. Об этом сообщил командир отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса с позывным Хруст. «ВСУ, благодаря массовому уничтожению их дорогостоящих безэкипажных катеров, перестали подходить к Крыму на дистанцию 30 км», — рассказал командир в разговоре с ТАСС. Он отметил, что бойцы Добровольческого корпуса, защищающие побережье Крыма, одержали победу в этом столкновении. По словам Хруста, у ВСУ есть различные типы беспилотных катеров-камикадзе. Среди них катера с муляжами (дрейфующие и наносящие урон при сближении), а также катера, оснащенные ПЗРК и FPV-дронами. Ранее российские войска нанесли удар по военным целям в поселке Овидиополь, которые использовались ВСУ для запуска безэкипажных катеров в сторону Крыма. Были уничтожены склады с комплектующими для катеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...