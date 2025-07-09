Беспилотник упал на детскую коляску на городском пляже в Курске

Вечером восьмого июля один из беспилотников Вооруженных сил Украины атаковал городской пляж в Курске и упал на детскую коляску. В результате ЧП пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила корреспондент с места происшествия.
«Именно на этом месте пострадала женщина с ребенком. Здесь рядом можно видеть обломки беспилотника и то, что осталось от сгоревшей коляски. Уже прошли первичные следственные действия. На месте работало инженерно-техническое отделение Росгвардии», — рассказала корреспондент РЕН.ТВ.
Сообщается, что в данный момент находиться на городском пляже Курска небезопасно. Работы по исследованию последствий будут возобновлены утром.
Представитель Главного военного Следственного управления Следственного комитета РФ сообщил, что сейчас проводится осмотр местности и изучение последствий падения беспилотника. Специалисты нашли обломки дрона и поражающие элементы в виде шариков, которые будут направлены на экспертизу для определения типа беспилотника, примененного ВСУ для атаки на мирных жителей.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о четырех пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на городской пляж, среди которых были две женщины, мужчина и ребенок. По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь в различных регионах страны силами ПВО было уничтожено 91 украинский дрон, из них 14 — в Курской области. Экстренные службы продолжают обследование территории для выявления всех последствий атаки.
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