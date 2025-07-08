Четыре человека пострадали в Курске после атаки ВСУ на пляж

В результате атаки Вооруженных сил Украины на пляж «Городской» в Курске пострадали четыре человека — две женщины, мужчина и ребенок. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале 8 июля.
По словам Хинштейна, инцидент произошел днем. «В результате атаки на пляж „Городской“ в городе Курске пострадали четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок», — уточнил глава региона.
Он также сообщил, что на месте работают все экстренные службы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное. Специалисты продолжают обследование территории пляжа для выявления возможных последствий атаки.
Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь силами противовоздушной обороны были уничтожены 91 беспилотный летательный аппарат, запущенный Вооруженными силами Украины, в воздушном пространстве 15 регионов страны. Наибольшее число дронов — 20 — было сбито над Белгородской областью. В Курской области зафиксировано уничтожение 14 беспилотников, еще девять были нейтрализованы в небе над Липецкой областью. По восемь аппаратов были сбиты в Брянской, Воронежской областях, а также в Московском регионе.
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