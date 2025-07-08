08 июля 2025

Вице-мэр из ХМАО попался пьяным за рулем квадроцикла

© Служба новостей «URA.RU»
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На квадроцикле он катался с женой и ребенком
На квадроцикле он катался с женой и ребенком Фото:

Заместитель главы города Югорска Роман Ефимов был пойман за вождением в нетрезвом виде. По словам источника URA.RU в силовых структурах, чиновник не согласился с результатами алкотестера, из-за чего был направлен на медицинское освидетельствование, где подтвердили факт алкогольного опьянения.

«Ефимова остановили возле улицы Брусничной, 19 в Югорске. Результат алкотестера показал 0,461 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Он не согласился с результатом, поехал на освидетельствование. Факт опьянения подтвердился», — сообщил инсайдер.

Также он рассказал, что, в момент остановки сотрудниками ГАИ, вице-мэр катался на квадроцикле без номеров вместе с женой и ребенком. Для составления протокола, при этом, он представился, как безработный.

Суд над Ефимовым уже прошел. На заседание чиновник не явился. Ему назначен штраф в 45 тысяч рублей, который должен быть выплачен за два месяца, и лишение права управления транспортом на 1,6 месяцев.

URA.RU направило запрос в мэрию Югорска и ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Заместитель главы города Югорска Роман Ефимов был пойман за вождением в нетрезвом виде. По словам источника URA.RU в силовых структурах, чиновник не согласился с результатами алкотестера, из-за чего был направлен на медицинское освидетельствование, где подтвердили факт алкогольного опьянения. «Ефимова остановили возле улицы Брусничной, 19 в Югорске. Результат алкотестера показал 0,461 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Он не согласился с результатом, поехал на освидетельствование. Факт опьянения подтвердился», — сообщил инсайдер. Также он рассказал, что, в момент остановки сотрудниками ГАИ, вице-мэр катался на квадроцикле без номеров вместе с женой и ребенком. Для составления протокола, при этом, он представился, как безработный. Суд над Ефимовым уже прошел. На заседание чиновник не явился. Ему назначен штраф в 45 тысяч рублей, который должен быть выплачен за два месяца, и лишение права управления транспортом на 1,6 месяцев. URA.RU направило запрос в мэрию Югорска и ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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