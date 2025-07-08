Вице-мэр из ХМАО попался пьяным за рулем квадроцикла

Заместитель главы города Югорска Роман Ефимов был пойман за вождением в нетрезвом виде. По словам источника URA.RU в силовых структурах, чиновник не согласился с результатами алкотестера, из-за чего был направлен на медицинское освидетельствование, где подтвердили факт алкогольного опьянения.
«Ефимова остановили возле улицы Брусничной, 19 в Югорске. Результат алкотестера показал 0,461 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Он не согласился с результатом, поехал на освидетельствование. Факт опьянения подтвердился», — сообщил инсайдер.
Также он рассказал, что, в момент остановки сотрудниками ГАИ, вице-мэр катался на квадроцикле без номеров вместе с женой и ребенком. Для составления протокола, при этом, он представился, как безработный.
Суд над Ефимовым уже прошел. На заседание чиновник не явился. Ему назначен штраф в 45 тысяч рублей, который должен быть выплачен за два месяца, и лишение права управления транспортом на 1,6 месяцев.
URA.RU направило запрос в мэрию Югорска и ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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