В Пермском зоопарке у пары Майи и Хорса родились тройняшки-рысята. Все трое — самки. Они появились на свет в конце мая.
«В зоопарке появилось на свет уже четвертое потомство этой пары рысей. В течение всего времени специалисты внимательно наблюдали за состоянием самки и новорожденных, и сегодня с удовлетворением сообщается, что малыши чувствуют себя хорошо и успешно развиваются», — сообщает Пермский зоопарк в соцсети «ВКонтакте».
Сразу после рождения рысята находились под постоянным контролем как со стороны матери Майи, так и сотрудников зоологической и ветеринарной служб. На данный момент молодняку уже был проведен первый медицинский осмотр: определен пол, выполнена дегельминтизация, а также произведено чипирование в целях дальнейшей идентификации и учета.
На сегодняшний день котята отличаются крепким здоровьем и проявляют высокую активность. Пока они содержатся вместе с матерью, которая оберегает свое потомство. Самец Хорс, глава семейства, временно размещен в отдельном вольере по соседству.
Посетители зоопарка уже имеют возможность наблюдать за малышами во время прогулок, когда мать выводит их на улицу. Гостей просят соблюдать тишину у вольера, поскольку рыси отличаются осторожностью. Громкие звуки могут напугать маленьких хищников.
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