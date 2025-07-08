08 июля 2025

Тройня рысят родилась в Пермском зоопарке. Видео

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Самец Хорс, глава семейства, временно размещен в отдельном вольере по соседству
Самец Хорс, глава семейства, временно размещен в отдельном вольере по соседству Фото:

В Пермском зоопарке у пары Майи и Хорса родились тройняшки-рысята. Все трое — самки. Они появились на свет в конце мая.

«В зоопарке появилось на свет уже четвертое потомство этой пары рысей. В течение всего времени специалисты внимательно наблюдали за состоянием самки и новорожденных, и сегодня с удовлетворением сообщается, что малыши чувствуют себя хорошо и успешно развиваются», — сообщает Пермский зоопарк в соцсети «ВКонтакте». 

Сразу после рождения рысята находились под постоянным контролем как со стороны матери Майи, так и сотрудников зоологической и ветеринарной служб. На данный момент молодняку уже был проведен первый медицинский осмотр: определен пол, выполнена дегельминтизация, а также произведено чипирование в целях дальнейшей идентификации и учета.

На сегодняшний день котята отличаются крепким здоровьем и проявляют высокую активность. Пока они содержатся вместе с матерью, которая оберегает свое потомство. Самец Хорс, глава семейства, временно размещен в отдельном вольере по соседству.

Посетители зоопарка уже имеют возможность наблюдать за малышами во время прогулок, когда мать выводит их на улицу. Гостей просят соблюдать тишину у вольера, поскольку рыси отличаются осторожностью. Громкие звуки могут напугать маленьких хищников.

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В Пермском зоопарке у пары Майи и Хорса родились тройняшки-рысята. Все трое — самки. Они появились на свет в конце мая. «В зоопарке появилось на свет уже четвертое потомство этой пары рысей. В течение всего времени специалисты внимательно наблюдали за состоянием самки и новорожденных, и сегодня с удовлетворением сообщается, что малыши чувствуют себя хорошо и успешно развиваются», — сообщает Пермский зоопарк в соцсети «ВКонтакте».  Сразу после рождения рысята находились под постоянным контролем как со стороны матери Майи, так и сотрудников зоологической и ветеринарной служб. На данный момент молодняку уже был проведен первый медицинский осмотр: определен пол, выполнена дегельминтизация, а также произведено чипирование в целях дальнейшей идентификации и учета. На сегодняшний день котята отличаются крепким здоровьем и проявляют высокую активность. Пока они содержатся вместе с матерью, которая оберегает свое потомство. Самец Хорс, глава семейства, временно размещен в отдельном вольере по соседству. Посетители зоопарка уже имеют возможность наблюдать за малышами во время прогулок, когда мать выводит их на улицу. Гостей просят соблюдать тишину у вольера, поскольку рыси отличаются осторожностью. Громкие звуки могут напугать маленьких хищников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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