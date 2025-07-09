AP: Трампа застало врасплох решение Пентагона остановить поставки оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп не был проинформирован заранее о решении Пентагона приостановить поставки вооружения Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
«Внезапный шаг Пентагона по приостановке поставок вооружения Украине застал Трампа врасплох», — приводит агентство слова одного из своих собеседников. По данным AP, глава Пентагона Пит Хегсет не уведомил администрацию президента о своем решении, из-за чего оно стало неожиданным для Трампа.
Ранее телеканал CNN также сообщал, что президент США якобы не знал, кто санкционировал приостановку военной помощи Украине. Кроме того, по сведениям AP, внутри самого Минобороны США также были разногласия по поводу этого решения — часть руководства выступала против остановки поставок.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов из США на Украину из-за истощения американских запасов. Однако уже 7 июля Дональд Трамп объявил о намерении возобновить и расширить военную помощь на фоне сообщений о продвижении российских войск в Днепропетровской области. Эту информацию также подтвердил представитель Пентагона Шон Парнелл.
Российская сторона не раз ранее предупреждала, что поставки оружия Украине являются препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что грузы с вооружением будут законной целью для России.
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