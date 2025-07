США возобновят поставки оружия Украине после провала ВСУ в Днепропетровской области: что известно

WSJ: Трамп пообещал Зеленскому столько помощи, сколько смогут дать США

08 июля 2025 в 12:22

Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому выделить столько военной помощи, сколько сможет себе позволить изыскать с учетом собственных приоритетов. Об этом написала газета The Wall Street Journal. Некоторые эксперты связали решение Трампа с провалом ВСУ в Днепропетровской области. Обо всем подробнее — в материале URA.RU. Первые сообщения о приостановке поставок США якобы приостановили поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов вооружений. Об этом газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила в первых числах июля. Как уточняет издание, решение о прекращении отправки ряда ракет и боеприпасов было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после проверки состояния складов. Отмечалось, что «общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов снижается». По информации Politico, соответствующее решение было согласовано еще в начале июня, однако его реализация началась только в следующем месяце. Позже с аналогичным заявлением выступил журнал The Economist. Издание сослалось на слова украинских чиновников, отметив, что в США прекращение поставок отрицают. По мнению собеседников журнала, приостановка поставок связана с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева. Однако официальных комментариев от Белого дома или Пентагона не последовало. Что говорит Трамп США увеличат поставки Неделей позднее, 8 июля, Трамп пообещал предоставить Украине военную помощь в объеме, необходимом для обороны страны. По данным The Wall Street Journal, американский лидер подчеркнул отсутствие причастности Вашингтона к потери ВСУ оружия: «Трамп сказал Зеленскому, что он не несет ответственности за захват оружия". Какого рода вооружение отправит США Американский президент отметил, что речь идет преимущественно об оборонительных вооружениях. При этом он подтвердил, что Штаты продолжат поддерживать Киев и готовы отправить дополнительные партии вооружения для повышения обороноспособности страны. Трампа разочаровала позиция Путина На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп выразил разочарование, что украинский кризис продолжается. Он добавил, что конфликт на Украине "никогда не должен был случиться" и выразил сожаление по поводу текущего положения дел. Официальное заявление Пентагона по отправке оружия Украине Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по распоряжению Трампа на Украину будет направлено дополнительное оборонительное вооружение. Информацию о поставках подтвердили в Министерстве обороны США: "Чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира». Почему в США передумали Решение отправить дополнительное оружие на Украину может быть связанно с успехами российских военных в Днепропетровской области, считают журналисты. Как отметили в News.com, обещание Трампа по вооружению прозвучало сразу после того, как 7 июля ВС РФ освободили первое село в центральной Днепропетровской области Украины.