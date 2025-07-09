Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО Марка Рютте из-за его заявлений о России и Китае. По ее словам, взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере полностью соответствует международному праву и не направлено против третьих стран.
Особое возмущение у российского внешнеполитического ведомства вызвали слова Марка Рютте о том, что в случае возможных действий Китая против Тайваня, председатель КНР Си Цзиньпин якобы может заранее обсудить это с президентом России. «Заявления вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО», — сказала Захарова на брифинге, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что российско-китайское сотрудничество осуществляется на прозрачной основе, не имеет скрытой повестки и не носит конфронтационного или блокового характера. Любые обвинения в адрес Москвы и Пекина относительно угрозы для других государств не имеют под собой оснований. Захарова напомнила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и любые разговоры о «нападении на Тайвань» не соответствуют международно признанной позиции по этому вопросу.
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