Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО

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Захарова подчеркнула, что российско-китайское сотрудничество не имеет скрытой повестки
Захарова подчеркнула, что российско-китайское сотрудничество не имеет скрытой повестки Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО Марка Рютте из-за его заявлений о России и Китае. По ее словам, взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере полностью соответствует международному праву и не направлено против третьих стран.

Особое возмущение у российского внешнеполитического ведомства вызвали слова Марка Рютте о том, что в случае возможных действий Китая против Тайваня, председатель КНР Си Цзиньпин якобы может заранее обсудить это с президентом России. «Заявления вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО», — сказала Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что российско-китайское сотрудничество осуществляется на прозрачной основе, не имеет скрытой повестки и не носит конфронтационного или блокового характера. Любые обвинения в адрес Москвы и Пекина относительно угрозы для других государств не имеют под собой оснований. Захарова напомнила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и любые разговоры о «нападении на Тайвань» не соответствуют международно признанной позиции по этому вопросу.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО Марка Рютте из-за его заявлений о России и Китае. По ее словам, взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере полностью соответствует международному праву и не направлено против третьих стран. Особое возмущение у российского внешнеполитического ведомства вызвали слова Марка Рютте о том, что в случае возможных действий Китая против Тайваня, председатель КНР Си Цзиньпин якобы может заранее обсудить это с президентом России. «Заявления вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО», — сказала Захарова на брифинге, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что российско-китайское сотрудничество осуществляется на прозрачной основе, не имеет скрытой повестки и не носит конфронтационного или блокового характера. Любые обвинения в адрес Москвы и Пекина относительно угрозы для других государств не имеют под собой оснований. Захарова напомнила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и любые разговоры о «нападении на Тайвань» не соответствуют международно признанной позиции по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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