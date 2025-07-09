В России за неделю увеличилась инфляция

По состоянию на 7 июля годовой уровень инфляции в России достиг 9,45%, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель составлял 9,39%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
«На продовольственные товары на неделе с 1 по 7 июля была зафиксирована дефляция на уровне 0,05%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%, на продукты без плодов и овощей — не изменились», — говорится в документе. Его содержание приводит РИА Новости.
В течение недели с 1 по 7 июля стоимость непродовольственных товаров осталась на прежнем уровне, существенных изменений цен зафиксировано не было. Тогда как потребительские цены выросли. Это обусловлено повышением тарифов ЖКХ, которые были введены с 1 июля 2025 года. Это следует из данных Росстата.
«За период с 1 по 7 июля 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,79%. С начала месяца — 100,79%, с начала года — 104,58%», — говорится в сообщении Росстата.
Ранее эксперты фиксировали значительный рост цен на отдельные категории продуктов, такие как хлеб, подсолнечное масло и морковь в июне. Несмотря на это, президент Владимир Путин заявлял, что в 2025 году инфляция может составить 7% и подчеркивал эффективность мер, принимаемых Центробанком и правительством для сдерживания инфляционных процессов.
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