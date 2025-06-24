В России заметно выросли цены на белый хлеб и морковь

Экономист Абрамов: цены на морковь выросли на 16,7% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на морковь выросли почти на 17%
Цены на морковь выросли почти на 17% Фото:

В течение прошедшей недели в магазинах России зафиксировано значительное увеличение цен на морковь (16,7%), белый хлеб (16,8%), подсолнечное масло марки «Олейна» (13,4%). Об этом сообщил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+31,8%), масло „Олейна“ (+29,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), морковь (+12,94%), молоко „Домик в деревне“ 3,2% жирности (+10,0%), сельдь „Матиас“ (+5,9%) и плавленый сырный продукт „Фетакса“ (+0,5%)», — рассказал Абрамов «Газете.Ru». Он отметил, что с 14 по 21 июня Индекс Мишек увеличился на 2,9%. 

За год отмечено снижение цен на детский мармелад «Fruit-Tella», бананы, черный чай «Акбар». Кроме того, дешевле стали недорогие куриные тушки, сливочное масло «Домик в деревне» и яйца «Окские» категории С1 (–2,0%).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по оценкам, в 2025 году инфляция в России может составить 7%. Он отметил, что благодаря мерам Центробанка и правительства темпы инфляции снижаются. Глава государства выразил уверенность в стабильности экономики, передает «360.ru».

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В течение прошедшей недели в магазинах России зафиксировано значительное увеличение цен на морковь (16,7%), белый хлеб (16,8%), подсолнечное масло марки «Олейна» (13,4%). Об этом сообщил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов . «За год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+31,8%), масло „Олейна“ (+29,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), морковь (+12,94%), молоко „Домик в деревне“ 3,2% жирности (+10,0%), сельдь „Матиас“ (+5,9%) и плавленый сырный продукт „Фетакса“ (+0,5%)», — рассказал Абрамов «Газете.Ru». Он отметил, что с 14 по 21 июня Индекс Мишек увеличился на 2,9%.  За год отмечено снижение цен на детский мармелад «Fruit-Tella», бананы, черный чай «Акбар». Кроме того, дешевле стали недорогие куриные тушки, сливочное масло «Домик в деревне» и яйца «Окские» категории С1 (–2,0%). Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по оценкам, в 2025 году инфляция в России может составить 7%. Он отметил, что благодаря мерам Центробанка и правительства темпы инфляции снижаются. Глава государства выразил уверенность в стабильности экономики, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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