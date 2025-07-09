В Лондоне пытались похитить иноагента Чичваркина по заданию ЧВК «Вагнер»

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По заданию частной военной компании работали агенты за границей
По заданию частной военной компании работали агенты за границей Фото:

Группа мужчин в Лондоне пыталась похитить бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) по заданию частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили источники.

«Трое мужчин: 23-летний Нии Менса, 23-летний Джейким Роуз и 20-летний Угниос Асмена собирались похитить Чичваркина», — передает The Guardian со ссылкой на свои источники. Молодым людям вынесли обвинительный приговор. Было получено признание, что задание англичане получали от ЧВК «Вагнер» через Telegram.

Уточняется, что мужчины подожгли склад на востоке Лондона. Там хранились оборудование Starlink и гуманитарная помощь для Украины, отмечает издание. В квартире координатора полиция нашла российский флаг и 20 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее Чичваркин заявил, что в Москве выгодное время для ведения туристического бизнеса. По его словам, если бы не оппозиционные взгляды, которых он придерживается, то бизнесмен мог бы вернуться в РФ.

* Евгений Чичваркин — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Группа мужчин в Лондоне пыталась похитить бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) по заданию частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили источники. «Трое мужчин: 23-летний Нии Менса, 23-летний Джейким Роуз и 20-летний Угниос Асмена собирались похитить Чичваркина», — передает The Guardian со ссылкой на свои источники. Молодым людям вынесли обвинительный приговор. Было получено признание, что задание англичане получали от ЧВК «Вагнер» через Telegram. Уточняется, что мужчины подожгли склад на востоке Лондона. Там хранились оборудование Starlink и гуманитарная помощь для Украины, отмечает издание. В квартире координатора полиция нашла российский флаг и 20 тысяч фунтов стерлингов. Ранее Чичваркин заявил, что в Москве выгодное время для ведения туристического бизнеса. По его словам, если бы не оппозиционные взгляды, которых он придерживается, то бизнесмен мог бы вернуться в РФ. * Евгений Чичваркин — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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