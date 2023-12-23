Сбежавший из России олигарх Чичваркин* захотел строить бизнес в Москве

23 декабря 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Евгений Чичваркин сообщил, что продал бы все имущество заграницей и вернулся в РФ Фото: Gustavo Valiente\Zuma\TASS Сбежавший из РФ бизнесмен Евгений Чичваркин (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) заявил, что сейчас в Москве выгодное время для ведения туристического бизнеса. По его словам, если бы не оппозиционные взгляды, которых он придерживается, то бизнесмен мог вернуться в РФ. «Если бы, опять-таки, если бы у меня была другая политическая публичная позиция, то вообще вот абсолютно логично было бы все продать и поехать в Москву», — заявил Чичваркин, его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Он отметил, что в Москве сейчас выгодно вести бизнес для внутреннего туризма. Ранее он сообщил, что Запад сделал все возможное, чтобы президент России Владимир Путин победил. Гражданская жена Чичваркина Татьяна Фокина закрыла свой стартап Save The Spot помощи украинской культуре через месяц после основания, согласно данным реестра юрлиц Великобритании, передает RT. Чичваркин назвал «большой ошибкой» призыв президента Украины Владимира Зеленского перекрыть россиянам возможность посещать западные страны, сообщает «Национальная служба новостей». * Евгений Чичваркин — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Сбежавший из РФ бизнесмен Евгений Чичваркин (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) заявил, что сейчас в Москве выгодное время для ведения туристического бизнеса. По его словам, если бы не оппозиционные взгляды, которых он придерживается, то бизнесмен мог вернуться в РФ. «Если бы, опять-таки, если бы у меня была другая политическая публичная позиция, то вообще вот абсолютно логично было бы все продать и поехать в Москву», — заявил Чичваркин, его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Он отметил, что в Москве сейчас выгодно вести бизнес для внутреннего туризма. Ранее он сообщил, что Запад сделал все возможное, чтобы президент России Владимир Путин победил. Гражданская жена Чичваркина Татьяна Фокина закрыла свой стартап Save The Spot помощи украинской культуре через месяц после основания, согласно данным реестра юрлиц Великобритании, передает RT. Чичваркин назвал «большой ошибкой» призыв президента Украины Владимира Зеленского перекрыть россиянам возможность посещать западные страны, сообщает «Национальная служба новостей». * Евгений Чичваркин — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов