Путин уволил зама Лаврова

Путин освободил замминистра иностранных дел Богданова от должности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин подписал указ об увольнение топ-чиновника
Путин подписал указ об увольнение топ-чиновника Фото:

Президент России Владимир Путин 9 июля подписал указ об освобождении Михаила Богданова от должности специального представителя главы государства по странам Ближнего Востока и Африки и заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. 

Ранее президент России Владимир Путин уже принимал кадровые решения в правительстве, в частности, освобождал Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. После этого Старовойт застрелился. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин 9 июля подписал указ об освобождении Михаила Богданова от должности специального представителя главы государства по странам Ближнего Востока и Африки и заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.  Ранее президент России Владимир Путин уже принимал кадровые решения в правительстве, в частности, освобождал Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. После этого Старовойт застрелился. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...