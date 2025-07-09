09 июля 2025

В Омске задержали 11 рейсов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиры не могут улететь из-за сильного тумана
Пассажиры не могут улететь из-за сильного тумана Фото:

В омском аэропорту задержаны 11 пассажирских рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Сильный туман ограничивает видимость на взлетно-посадочной полосе», — рассказал представитель пресс-службы аэропорта, отвечая на вопрос, с чем связаны задержки рейсов в сибирском городе. 

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержки коснулись шести рейсов из Москвы, двух из Санкт-Петербурга, двух из Сочи и одного из Астаны. Время прибытия задерживающихся рейсов пока не уточняется. В связи с этим ожидаются задержки и обратных вылетов из Омска. Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять информацию о своих рейсах перед выездом в терминал.

Ранее аналогичные задержки произошли в новосибирском аэропорту Толмачево, где из-за сильного тумана были отложены более 20 рейсов из разных городов, включая Санкт-Петербург и Пекин. Подобные погодные условия в сибирских регионах уже неоднократно становились причиной сбоев в расписании авиаперевозок.

В аэропорту Омска задержали вылет 11 рейсов
В аэропорту Омска задержали вылет 11 рейсов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В омском аэропорту задержаны 11 пассажирских рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. «Сильный туман ограничивает видимость на взлетно-посадочной полосе», — рассказал представитель пресс-службы аэропорта, отвечая на вопрос, с чем связаны задержки рейсов в сибирском городе.  Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержки коснулись шести рейсов из Москвы, двух из Санкт-Петербурга, двух из Сочи и одного из Астаны. Время прибытия задерживающихся рейсов пока не уточняется. В связи с этим ожидаются задержки и обратных вылетов из Омска. Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять информацию о своих рейсах перед выездом в терминал. Ранее аналогичные задержки произошли в новосибирском аэропорту Толмачево, где из-за сильного тумана были отложены более 20 рейсов из разных городов, включая Санкт-Петербург и Пекин. Подобные погодные условия в сибирских регионах уже неоднократно становились причиной сбоев в расписании авиаперевозок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...