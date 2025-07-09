Отлично клевало на Тоболе
Житель Кургана похвастался уловом карасей, которых поймал на Тоболе в районе соборной мечети. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«На Тоболе рыбачил на червя и выловил 10 килограммов отборного карася на донку. Место находится за мечетью», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее курганец удивил рыбаков уловом в микрорайоне Черемухово. Там мужчина наловил мешок рыбы на фидер.
Улов карасей
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