09 июля 2025

Курганец наловил мешок отборных карасей недалеко от мечети. Фото

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Отлично клевало на Тоболе
Отлично клевало на Тоболе Фото:

Житель Кургана похвастался уловом карасей, которых поймал на Тоболе в районе соборной мечети. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«На Тоболе рыбачил на червя и выловил 10 килограммов отборного карася на донку. Место находится за мечетью», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее курганец удивил рыбаков уловом в микрорайоне Черемухово. Там мужчина наловил мешок рыбы на фидер. 

Улов карасей
Улов карасей
Фото:

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Житель Кургана похвастался уловом карасей, которых поймал на Тоболе в районе соборной мечети. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «На Тоболе рыбачил на червя и выловил 10 килограммов отборного карася на донку. Место находится за мечетью», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее курганец удивил рыбаков уловом в микрорайоне Черемухово. Там мужчина наловил мешок рыбы на фидер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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