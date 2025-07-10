Пенсионерам могут компенсировать задержки выплат

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Пенсионерам могут выплачивать компенсации за задержки доставки средств «Почтой России»
Пенсионерам могут выплачивать компенсации за задержки доставки средств «Почтой России» Фото:

Госдума предложила ввести компенсацию для граждан за несвоевременную выплату пенсий и социальных пособий через «Почту России». Это следует из соответствующего документа, направленного в правительство.

Комитет ГД по защите конкуренции обратился к правительству России с предложением установить денежную компенсацию для получателей пенсий и социальных выплат в случае задержки их доставки до 1 декабря текущего года. Как уточняется в документе, который приводят «Известия», поводом для обращения стала проверка деятельности «Почты России», проведенная Счетной палатой.

Согласно документу, депутаты выступили с инициативой по улучшению системы доставки пенсий, так как в настоящее время граждане России сталкиваются с задержками при их получении. Депутаты полагают, что Минцифры и Минтруд должны совместно рассмотреть вопрос о внесении в законодательство положения, предусматривающего возможность доставки страховых пенсий не только организациями федеральной почтовой связи, но и другими организациями.

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Госдума предложила ввести компенсацию для граждан за несвоевременную выплату пенсий и социальных пособий через «Почту России». Это следует из соответствующего документа, направленного в правительство. Комитет ГД по защите конкуренции обратился к правительству России с предложением установить денежную компенсацию для получателей пенсий и социальных выплат в случае задержки их доставки до 1 декабря текущего года. Как уточняется в документе, который приводят «Известия», поводом для обращения стала проверка деятельности «Почты России», проведенная Счетной палатой. Согласно документу, депутаты выступили с инициативой по улучшению системы доставки пенсий, так как в настоящее время граждане России сталкиваются с задержками при их получении. Депутаты полагают, что Минцифры и Минтруд должны совместно рассмотреть вопрос о внесении в законодательство положения, предусматривающего возможность доставки страховых пенсий не только организациями федеральной почтовой связи, но и другими организациями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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