Министр транспорта Андрей Никитин прибыл на прощание с экс-министром Старовойтом

На прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом прибыл глава Минтранса Андрей Никитин. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом», — написано в материале. Также сообщается, что на прощание со Старовойтом прибыл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, а также вице-премьер РФ Александр Новак.
Как ранее сообщалось, экс-министр транспорта Роман Старовойт был обнаружен мертвым недалеко от собственной машины на территории Одинцово. Согласно предварительной версии, мотивом для самоубийства могли послужить показания его бывших сотрудников, а также экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которые также фигурируют в расследовании дела о хищениях бюджетных средств.
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