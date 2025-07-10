Министр транспорта Андрей Никитин прибыл на прощание с экс-министром Старовойтом

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Помимо Андрея Никитина, на место прибыли Алексей Чекунов и Александр Новак, сообщает РИА Новости
Помимо Андрея Никитина, на место прибыли Алексей Чекунов и Александр Новак, сообщает РИА Новости Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

На прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом прибыл глава Минтранса Андрей Никитин. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом», — написано в материале. Также сообщается, что на прощание со Старовойтом прибыл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, а также вице-премьер РФ Александр Новак.

Как ранее сообщалось, экс-министр транспорта Роман Старовойт был обнаружен мертвым недалеко от собственной машины на территории Одинцово. Согласно предварительной версии, мотивом для самоубийства могли послужить показания его бывших сотрудников, а также экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которые также фигурируют в расследовании дела о хищениях бюджетных средств.

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На прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом прибыл глава Минтранса Андрей Никитин. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. «Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом», — написано в материале. Также сообщается, что на прощание со Старовойтом прибыл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, а также вице-премьер РФ Александр Новак. Как ранее сообщалось, экс-министр транспорта Роман Старовойт был обнаружен мертвым недалеко от собственной машины на территории Одинцово. Согласно предварительной версии, мотивом для самоубийства могли послужить показания его бывших сотрудников, а также экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которые также фигурируют в расследовании дела о хищениях бюджетных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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