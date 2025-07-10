«Все это ложь»: бывшая няня детей Виторгана раскрыла правду о работе в звездной семье

Распространяемая информация о том, в каких условиях работают сотрудники в семье актера Эммануила Виторгана и его супруги Ирины Млодик, не соответствует реальности. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала бывшая няня детей звездной четы Ольга Рудковская. Она работала с Кларой и Этель с 2019 по 2020 год, до того момента, как начался коронавирус. Сейчас женщина в шоке от того, какая клевета обрушилась на звездную семью.
«Полностью не согласна с заявлением, бывшей "няни Николь"! Это ложь и полнейшее оскорбление этих прекрасных, талантливых и уважаемых людей. Цель у нее одна — опорочить их имя. За время работы в звездной семье я прекрасно их узнала и точно могу сказать: ничего из того, что говорит данная "няня" не было и в помине», — уверяет Рудковская.
Ольга работает няней более 30 лет. В семью Ирины и Эммануила женщина пришла по рекомендации. По словам Ольги, первая встреча с супругой актера была очень позитивной, между ними сразу возникли симпатия и понимание. Для няни девочек были выделены комфортные условия.
«Мне предоставили отличные условия для работы с детьми. Мне доверяли так, что я ощущала себя как будто бы дома. Создали домашний чат, чтобы все было прозрачно, и каждый мог бы увидеть любую информацию», — делится няня.
Рудковская считает необоснованными претензии в адрес детей об их капризах. Профессиональная няня, которая знает и любит свое дело и малышей, знает, как сгладить все возникающие проблемные ситуации. «Если этого не происходит, то зачем идти в няни? Капризы есть у всех детей, это нормально. Нужно разобраться, почему это происходит и что хочет ребенок или занять его чем-то. Для этого и нужна няня», — резюмировала женщина.
Бывшая сотрудница звездной семьи убеждена, что Николь Кононова должна понести ответственность за свою клевету. И решать этот вопрос надо в правовом поле.
Уже несколько дней в социальных сетях обсуждают скандальную историю, которую обнародовала некая Николь, проработавшая короткий срок у дочек Виторгана. Женщина заявила, что с ней обращались плохо, называли «прислугой», дети пары избалованы, Ирина Млодик якобы не выплатила ей деньги за работу. В разговоре с URA.RU супруга Эммануила Виторгана пояснила, что пришедшая к ним в дом женщина — блогер, которая делает себе охваты на их имени. Главная ошибка звездных супругов в том, что они изначально не ознакомились с соцсетями девушки.
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