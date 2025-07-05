«Говорила матом и бросала одних»: супруга Виторгана раскрыла правду после скандала с няней

Супруга Эммануила Виторгана не смолчала после посыпавшихся обвинений в адрес их семьи и дочек от некой женщины, которая устроилась к ним работать няней. В беседе с URA.RU Ирина Млодик показала фото и видео сомнительного характера этой самой «няни», а также ответила, зачем бывшая сотрудница клевещет на их семью. Ранее Николь Кононова устроилась в звездную семью няней в Юрмале, но быстро уволилась. Она обвинила супругов в жадности, заносчивости и несправедливом отношении к сотрудникам. А также обратила внимание на то, что дочки пары якобы не умеют себя вести.
«Это оказалась не няня, а блогерша! Они таким образом решила хайпануть на имени нашей семьи и поднять себе охваты», — говорит супруга актера.
По словам Ирины, нанятая сотрудница вела себя недопустимо. 7-летняя Этель и 5-летняя Клара вместо воспитания за эти дни получили другой «жизненный урок». «Она разговаривала с девочками матом! Просто атас! А однажды просто бросила дочек, пока они спали, и убежала на свидание. Я зашла проверить, а ее нет!» — поделилась Млодик.
Сейчас все это позади. С девочками хорошая няня. Звездная семья в настоящий момент находится в отпуске. Неприятную ситуацию Ирина и Эммануил хотят поскорее забыть и перевернуть эту страницу их жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.