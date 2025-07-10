У начальника пермских тюрем стало на одного помощника меньше

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю Мустайкин остался без помощника
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Руслан Башкирцев покинул ГУФСИН по Пермскому краю в связи с выходом на пенсию
Руслан Башкирцев покинул ГУФСИН по Пермскому краю в связи с выходом на пенсию Фото:

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю Леонид Мустайкин остался без помощника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, подполковника внутренней службы Руслан Башкирцев покинул управление в связи с выходом на пенсию.

«Помощник начальника ГУФСИН по Пермскому краю Руслан Башкирцев оставил пост в связи с выходом на пенсию», — пояснили агентству в ведомстве. Таким образом, у Мустайкина осталось три помощника вместо пяти: действующие сотрудники краевого ГУФСИН Наталья Скрылева и Андрей Постов, а также священнослужитель Владимир Киров.

Башкирцев отвечал в ГУФСИН по Пермскому краю за вопросы, связанные с мобилизационной подготовкой и гражданской обороной. Ранее еще один помощник Мустайкина подполковник внутренней службы Владимир Трефилов был назначен заместителем начальника пермского ведомства.

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Начальник ГУФСИН по Пермскому краю Леонид Мустайкин остался без помощника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, подполковника внутренней службы Руслан Башкирцев покинул управление в связи с выходом на пенсию. «Помощник начальника ГУФСИН по Пермскому краю Руслан Башкирцев оставил пост в связи с выходом на пенсию», — пояснили агентству в ведомстве. Таким образом, у Мустайкина осталось три помощника вместо пяти: действующие сотрудники краевого ГУФСИН Наталья Скрылева и Андрей Постов, а также священнослужитель Владимир Киров. Башкирцев отвечал в ГУФСИН по Пермскому краю за вопросы, связанные с мобилизационной подготовкой и гражданской обороной. Ранее еще один помощник Мустайкина подполковник внутренней службы Владимир Трефилов был назначен заместителем начальника пермского ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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