У начальника пермских тюрем появился новый заместитель

У начальника ГУФСИН РФ по Пермскому краю Леонида Мустайкина появился новый заместитель. Им стал бывший помощник руководителя этого ведомства по правовой работе полковник Владимир Трефилов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления.
«Приказом ФСИН России №659-лс от 27 июня 2025 года на должность заместителя начальника ГУФСИН по Пермскому краю назначен полковник внутренней службы Трефилов Владимир Владимирович», — сообщили агентству в ведомстве. Трефилову поставлена задача курировать работу сразу отделов в краевом ГУФСИН: финансово-экономического, капитального строительства и ремонта, а также тылового обеспечения.
Трефилову 44 года, он является уроженцем Соликамска. В системе ГУФСИН Трефилов работает с 2005 года. Ранее указанную должность занимал капитан внутренней службы Артем Мушинский. В октябре 2024 года он покинул ведомство в связи с выходом на пенсию.
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