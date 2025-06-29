29 июня 2025

У начальника пермских тюрем появился новый заместитель

Помощника начальника ГУФСИН РФ по Пермскому краю повысили в должности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Трефилов будет курировать работу трех отделов в ГУФСИН РФ по Пермскому краю
Владимир Трефилов будет курировать работу трех отделов в ГУФСИН РФ по Пермскому краю Фото:

У начальника ГУФСИН РФ по Пермскому краю Леонида Мустайкина появился новый заместитель. Им стал бывший помощник руководителя этого ведомства по правовой работе полковник Владимир Трефилов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления.

«Приказом ФСИН России №659-лс от 27 июня 2025 года на должность заместителя начальника ГУФСИН по Пермскому краю назначен полковник внутренней службы Трефилов Владимир Владимирович», — сообщили агентству в ведомстве. Трефилову поставлена задача курировать работу сразу отделов в краевом ГУФСИН: финансово-экономического, капитального строительства и ремонта, а также тылового обеспечения.

Трефилову 44 года, он является уроженцем Соликамска. В системе ГУФСИН Трефилов работает с 2005 года. Ранее указанную должность занимал капитан внутренней службы Артем Мушинский. В октябре 2024 года он покинул ведомство в связи с выходом на пенсию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У начальника ГУФСИН РФ по Пермскому краю Леонида Мустайкина появился новый заместитель. Им стал бывший помощник руководителя этого ведомства по правовой работе полковник Владимир Трефилов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. «Приказом ФСИН России №659-лс от 27 июня 2025 года на должность заместителя начальника ГУФСИН по Пермскому краю назначен полковник внутренней службы Трефилов Владимир Владимирович», — сообщили агентству в ведомстве. Трефилову поставлена задача курировать работу сразу отделов в краевом ГУФСИН: финансово-экономического, капитального строительства и ремонта, а также тылового обеспечения. Трефилову 44 года, он является уроженцем Соликамска. В системе ГУФСИН Трефилов работает с 2005 года. Ранее указанную должность занимал капитан внутренней службы Артем Мушинский. В октябре 2024 года он покинул ведомство в связи с выходом на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...