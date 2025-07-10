Мэрия Екатеринбурга потребовала остановить опасную стройку. Видео

В Екатеринбурга из-за котлована под новостройку земля потрескалась
© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с котлованом земля пошла трещинами
Рядом с котлованом земля пошла трещинами Фото:

Мэрия Екатеринбурга направила письмо генеральному директору «Атомстройкомплекса», где попросила засыпать разработанный котлован под новостройку, появившийся на улице Раевского, 4. Документ есть в распоряжении URA.RU. Накануне, 9 июля, жителей ужаснули трещины в земле, которые появились после раскопок.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу незамедлительно принять меры и прекратить строительные работы по забивке свай. Оперативно произвести обратную засыпку разработанного котлована с обязательным уплотнением грунта, обеспечивающим устойчивость конструкции и безопасность близлежащего жилья», — направил обращение застройщику замглавы города Рустам Галямов.

Жители заметили трещины и разломы после раскопок
Жители заметили трещины и разломы после раскопок
Фото:

Он подчеркнул, что эта ситуация создает угрозу безопасности существующему дому и жизни проживающих там горожан. Также «Атомстройкомплекс» должен направить соответствующие документы.

«Критическая ситуация рядом с Раевского, 4. Там рядом идет стройка. Раскопали котлован, в связи с этим пошли трещины по асфальту. Скоро детская площадка обвалится», — написали обеспокоенные жители в telegram-канале «Пионерский Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к застройщику. Там пояснили, что ведется мониторинг состояния конструкций дома и угроз безопасности нет, как и инженерных сетей со стороны стройплощадки.

«В настоящее время экспертная организация проводит комплексное обследование шпунтового ограждения. Забивка свай на площадке приостановлена до получения экспертного заключения и гарантии, что реализованные решения обеспечивают полную безопасность жителям. Поврежденное благоустройство будет восстановлено», — отметили в пресс-службе.

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Мэрия Екатеринбурга направила письмо генеральному директору «Атомстройкомплекса», где попросила засыпать разработанный котлован под новостройку, появившийся на улице Раевского, 4. Документ есть в распоряжении URA.RU. Накануне, 9 июля, жителей ужаснули трещины в земле, которые появились после раскопок. «Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу незамедлительно принять меры и прекратить строительные работы по забивке свай. Оперативно произвести обратную засыпку разработанного котлована с обязательным уплотнением грунта, обеспечивающим устойчивость конструкции и безопасность близлежащего жилья», — направил обращение застройщику замглавы города Рустам Галямов. Он подчеркнул, что эта ситуация создает угрозу безопасности существующему дому и жизни проживающих там горожан. Также «Атомстройкомплекс» должен направить соответствующие документы. «Критическая ситуация рядом с Раевского, 4. Там рядом идет стройка. Раскопали котлован, в связи с этим пошли трещины по асфальту. Скоро детская площадка обвалится», — написали обеспокоенные жители в telegram-канале «Пионерский Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к застройщику. Там пояснили, что ведется мониторинг состояния конструкций дома и угроз безопасности нет, как и инженерных сетей со стороны стройплощадки. «В настоящее время экспертная организация проводит комплексное обследование шпунтового ограждения. Забивка свай на площадке приостановлена до получения экспертного заключения и гарантии, что реализованные решения обеспечивают полную безопасность жителям. Поврежденное благоустройство будет восстановлено», — отметили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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