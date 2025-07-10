За полтора часа над Россией сбито 25 украинских беспилотников

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В Московском регионе сбито три беспилотника
В Московском регионе сбито три беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За полтора часа российские силы ПВО уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Силы ПВО с 15:00 до 16:30 уничтожили 25 украинских БПЛА», — сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны. На территории Брянской области было зафиксировано 14 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области — 8 БПЛА, а в Московском регионе — три беспилотника.

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За полтора часа российские силы ПВО уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Силы ПВО с 15:00 до 16:30 уничтожили 25 украинских БПЛА», — сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны. На территории Брянской области было зафиксировано 14 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области — 8 БПЛА, а в Московском регионе — три беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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