За полтора часа над Россией сбито 25 украинских беспилотников

В Московском регионе сбито три беспилотника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За полтора часа российские силы ПВО уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Силы ПВО с 15:00 до 16:30 уничтожили 25 украинских БПЛА», — сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны. На территории Брянской области было зафиксировано 14 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области — 8 БПЛА, а в Московском регионе — три беспилотника.
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