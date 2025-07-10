Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Москву за день

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На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб
На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО Министерства обороны России уничтожили за день еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. После средствами ПВО был уничтожен еще один беспилотник.

Ранее был уничтожен первый дрон, летевший в сторону столицы. Минобороны РФ сообщало о пяти сбитых беспилотниках ВСУ в Брянской области. Все аппараты были уничтожены силами ПВО.

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Системы ПВО Министерства обороны России уничтожили за день еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. После средствами ПВО был уничтожен еще один беспилотник. Ранее был уничтожен первый дрон, летевший в сторону столицы. Минобороны РФ сообщало о пяти сбитых беспилотниках ВСУ в Брянской области. Все аппараты были уничтожены силами ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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