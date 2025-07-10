Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Москву за день

Системы ПВО Министерства обороны России уничтожили за день еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. После средствами ПВО был уничтожен еще один беспилотник.
Ранее был уничтожен первый дрон, летевший в сторону столицы. Минобороны РФ сообщало о пяти сбитых беспилотниках ВСУ в Брянской области. Все аппараты были уничтожены силами ПВО.
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