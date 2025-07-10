Решение не эвакуировать раненых военнослужащих с линии фронта в Сумской области тайно приняло командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские командиры отдали приказ оставить пострадавших солдат на позициях без медицинской помощи и последующей эвакуации.
«Командиры ВСУ отдали приказ оставить раненых товарищей. Командование в сумском направлении бросает своих военнослужащих и не забирает их с полей страха, отмечая, что „они не нужны“», — приводит агентство ТАСС выдержку из радиоперехвата.
Ранее сообщалось, что киевские власти не проводят эвакуацию мирных жителей из ряда районов Сумской области, где размещаются подразделения ВСУ. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат».
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