Киевские власти не проводят эвакуацию мирных жителей из ряда районов Сумской области, где размещаются подразделения ВСУ. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», действующий в составе группировки войск «Север».
«Мирные жители есть. Они их не эвакуируют. Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика», — отметил «Аид» в интервью РИА Новости.
Отмечается, что украинские власти неоднократно объявляли о принудительной и обязательной эвакуации граждан из районов, находящихся в зоне боевых действий. Так, эвакуация проводилась из Авдеевки в Донецкой Народной Республике, откуда вывозили детей и пожилых людей. Кроме того, срочная эвакуация проходила в Харьковской области, где из отдельных населенных пунктов были вывезены почти все жители.
Ранее стало известно, что из Сумской области Украины вывезли около 58 тысяч жителей приграничных районов в рамках эвакуации. Глава областной военной администрации Олег Григоров отметил, что ежедневно эвакуируется примерно сто человек. В самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на частые воздушные тревоги.
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